В Омске фура не поделила дорогу с трамваем

Фура врезалась в трамвай с пассажирами. Фото: Сергей Мельников

Накануне вечером в соцсетях омичи поделились фотографиями необычной аварии. На улице Заозерная, недалеко от пересечения с проспектом Королева, фура столкнулась с трамваем. Снимки получились красивыми, но вечерний затор точно не обрадовал тех, кто в него попал.

Участники аварии перекрыли весь проезд в одну сторону, и автомобилистам приходилось немало потрудиться, чтобы протиснуться между ними и дорожными ограждениями.

Из-за ДТП машины выстроились в огромную пробку. Фото: Сергей Мельников

Водитель автобуса решил попробовать объехать аварию по газону, но застрял в размокшей земле. Вчера весь день с небольшими перерывами шел дождь.

Автобус не смог объехать аварию и застрял. Фото: Сергей Мельников

В комментариях омичи отмечают, что аварии в этом месте не редкость. По их словам, там стоит светофор, который уже довольно долго не работает, из-за чего и возникают спорные моменты. О пострадавших очевидцы тоже не сообщают. Официально причины произошедшего ДТП пока не известны.