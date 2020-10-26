Омичи жалуются на дорожников, которые укладывают асфальт в лужу

На снимке видно, что смесь кладут прямо в воду. Фото: vk.com

В очередной раз жители Омска жалуются на дорожников. В городке Нефтяников заметили коммунальщиков, которые решили уложить асфальт. Все бы ничего, но с раннего утра в городе льет дождь. К тому же кругом лужи от растаявшего ночью снега.

Но все это, видимо, незначительные нюансы, когда дорожники уже настроились на работу. На улице 22 Апреля рядом с магазином "Победа" они начали латать межквартальный проезд. Очевидцы выложили в соцсети фото: на нем видно, что смесь уложена прямо в лужу. В одном из мест вода даже проступила через покрытие.

В чем необходимость укладывать асфальт в такую погоду, загадка. Омичи традиционно негодуют в комментариях под фото. Власти пока не прокомментировали ситуацию.