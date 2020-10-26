Рабочий погиб, сорвавшись с крыши школы искусств в Омске

Проверкой случившегося занимается следственный комитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле школы искусств на улице Масленникова №217а накануне был обнаружен труп 30-летного мужчины.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, предварительно известно, что погибшим оказался разнорабочий. Он проводил работы по ремонту кровли двухэтажного здания, но сорвался вниз. В результате падения мужчина получил серьезные травмы и не выжил. Что именно произошло на крыше сейчас выясняют следователи.

Ведется доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, а также проверены соблюдения норм безопасности труда.