За неделю в Омске нашли 900 нарушителей «масочного» режима

Соблюдение «масочного» режима проверили в супермаркетах и в транспорте. Фото: Андрей АБРАМОВ

Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации омский опершатаб по борьбе с коронавирусом усилил контроль за соблюдением "масочного" режима.

Только с 19 по25 октября по итогам рейда на транспорте выявили более 300 нарушений. На 6 водителей и 10 пассажиров возбудили административные дела, сообщают в омском оперштабе.

При проверке торговых объектов сотрудниками власти обошли 700 торговых точек и выявили более 600 нарушений и возбудили 21 административное дело за нарушение санитарных норм на крупные магазины.

В министрестве региональной безопасности пообещали усилить контроль за соблюдением новых норм и в районах области.

- Проверены торговые комплексы в Кормиловском и Таврическом муниципальных районах. В ходе рейда выявлен факт работы объекта, осуществляющего оказание спортивно-развлекательных услуг для детей, и возбуждено административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, - сообщили в ведомстве.