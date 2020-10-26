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После потепления и дождей в Омск придут заморозки и снег

К середине недели в городе значительно похолодает
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам обещают резкое похолодание.

Омичам обещают резкое похолодание.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшие выходные Омичи уже пережили первые серьезные заморозки. Минусовая температура продержалась всю субботу, а в воскресенье резко потеплело и пошел дождь.

Синоптики сообщают, что в начале рабочей недели сохранится относительно теплая погода. Температура будет держаться в районе +6, будет идти дождь и мокрый снег. Но уже к середине недели обещают похолодание. В среду ночью после мокрого снега резко похолодает до -6, а в четверг температура и вовсе опустится до -11. После этого ночная температура в Омске будет стабильно опускаться ниже нуля.

Более долгосрочные прогнозы метеорологов еще обещают кратковременную оттепель в Омской области в начале ноября.