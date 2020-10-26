В Омске будут судить мужчину, зверски убившего отца

Дело передано в суд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия случилась 12 июля в доме на улице 3-й Ремесленной. Во время проходившего там застолья поссорились отец и сын. Младший из родственников набросился на старшего с кулаками и буквально забил насмерть.

– Он нанес не менее 32 ударов руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – От полученных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

В отношении его 23-летнего сына возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вину в преступлении он признал. Дело передано в суд.