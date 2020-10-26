Рыбу задержали на границе

Товар пытались вывезти в Казахстан. В одном автомобиле находилось 2 тонны морепродуктов, а в другом – мороженый лосось и морепродукты общим весом 5000 кг. Оба перевозчика предоставили на грузы товарно-сопроводительные документы, но ветеринарные сертификаты Таможенного союза, необходимые для перемещения их через границу, отсутствовали. Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится груз, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и должны быть оформлены должным образом.

В итоге грузы задержаны и принято решение запретить их вывоз и вернуть к месту погрузки. Правонарушителей привлекли к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».