Омича сбили два автомобиля подряд

Пешеход погиб, не дождавшись помощи медиков. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Сегодня утром в соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Губкина сбили человека. Как говорят очевидцы, он перебегал дорогу в неположенном месте. Эту версию подтверждают и в ГИБДД.

В пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте в районе дома №9/1 примерно в 7 часов утра. Сначала его сбил водитель на "Ладе Гранта", а двигавшийся следом за ним "Митсубиши" переехал мужчине ноги. К сожалению, пешеход от полученных травм скончался на месте. У него правктически не было шансов выжить.

Сейчас устанавливается личность погибшего и проводится проверка, в ходу которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.