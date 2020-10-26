Жителям Левобережья в Омске отключат холодную воду

Воды не будет у омичей 7 часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра утром жители Левобережья в Омске на полдня останутся без воды. "Водоканал" предупреждает омичей о проведении плановых ремонтных работ, которые продлятся с 9:00 до 16:00 27 октября. Без воды придется обходиться жителям следующих домов:

— ЦТП-603 МП «Тепловая компания»;

— ул. Степанца, д. 10/4.

— ул. Лукашевича, д. 23а, д. 25;

— бр. Заречный, д. 2а;

— ул. Степанца, д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 10/3, д. 12, д. 12/2, д. 14.

Машина с питьевой водой для омичей будет дежурить на протяжении всего отключения по адресу: бульвар Заречный дом №2а