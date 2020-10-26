Омский врач ответила, можно ли заразиться ковидом повторно

В регионе вторая волна коронавируса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области, как и во всей стране, наблюдается вторая волна коронавируса. Ежедневно заражается почти по 200 человек. Правда, у многих течение болезни проходит без симптомов. Даже после выздоровления пациент может быть переносчиком инфекции. Об этом заявила омский врач пульмонолог Ирина Меньщикова.

- Пока у человека выделяются положительные мазки из дыхательных путей, он опасен для других. Кто-то перестает выделять вирус через 7-10 дней, а у других переболевших это происходит через месяц, - сказала специалист. - После двух отрицательных мазков рекомендуем находиться 2 недели дома.

Ответил врач и на вопрос о повторном заражении коронавирусом.

- Эксперты говорят, что при достаточном иммунном ответе повторного заражения коронавирусом нет, - сказала пульмонолог Ирина Меньщикова.