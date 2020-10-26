Омич протаранил киоск на остановке в районе Нефтяников

Омич на иномарке проехал киоск насквозь. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром омичи поделились фотографиями последствий ночного столкновения водителя с киоском на остановке площадь Лицкавича в районе Нефтяников. На фото и видео, опубликованных местными жителями видно, что от газетного киоска не осталось практически ничего, водитель "Ниссана" проехал сквозь него.

Также омичи рассказывают, что продавца внутри во время столкновения не было. Печатный киоск ко времени аварии еще не успел открыться.

- Утром видела, думала, что киоск ограбили. От него один хлам остался, - делятся впечатлениями от произошедшего омичи в комментариях.