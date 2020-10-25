В Омске подросток на авто родителей своей подружки протаранил ворота аэропорта

Иномарка сильно повреждена. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Странная авария произошла рано утром в Омске на Левобережье. 17-летний подросток вместе со своей подружкой решили покататься. Для этого девушка тайком взяла ключи от родительской машины "Киа". Но во время покатушек что-то пошло не так. Парень, решивший впечатлить свою даму, не справился с управлением. Иномарку занесло, она протаранила ворота платной парковки аэропорта. После этого машину отбросило на стоявшую на стоянке иномарку "Хендай".

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, никто не пострадал в результате ДТП. А вот у парня теперь крупные проблемы: ему придется возместить ущерб аэропорту и родителям своей девушке. Машина получила серьезный повреждения. Девушке же, видимо, предстоит серьезный разговор дома.