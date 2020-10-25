В Омской области на «трассе смерти» в ДТП погибли двое

Два человека погибли. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Очередное жуткое ДТП на "трассе смерти". Все случилось рано утром на 390-м километре автодороги Тюмень — Омск в Крутинском районе. Там врезались автомобиль «Черри» и фура «Вольво».

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, водитель легковушки не справился с управлением. Возможно сказались и погодные условия - в Омской области сутки идет снег. В итоге «Черри» выскочила на встречную полосу.

От сильнейшего удара машину отбросило и сильно смяло. Водитель легковушки и его 17-летний пассажир погибли на месте. Шансов выжить в такой страшной аварии у них практически не было. По факту ДТП проводится проверка.