«Он потерял две семьи - головой тронешься!»: Друзья умершего талисмана «Авангарда» о причинах его смерти

Костя был любимцем фанатов, но по-настоящему близких людей у него не было.

24-летнего Кости Коломина, который исполнял роль талисмана "Авангарда" Ястреба, не стало еще в августе. Знакомые и друзья искали его несколько месяцев. В итоге нашли на кладбище для бездомных. Что именно подтолкнуло Костю уйти из жизни, точно неизвестно. Но многие его знакомые говорят: у парня очень тяжелая судьба. И по большому счету он был одинок.

- Учеба, жилье – я все время старался не бросать его, быть рядом. Потому что понимал: потерять две семьи – родную и приемную – головой можно было тронуться, - рассказывает педагог Кости по вузу Александр Шастин, с которым они были какое-то время близки. - Еще в 2016 году он собирал документы на квартиру, но так ее и не получил. Все реже общались после того, как он уехал в Балашиху. Он был очень энергичным человеком. Но никогда не говорил о своей семье.

Сейчас друзья Коломина собирают документы. Они хотят похоронить Костю по-человечески.