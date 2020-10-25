В Омске поймали водителя, сбившего насмерть человека и скрывшегося с места ДТП

У машины раскурочена вся правая часть. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Трагедия случилась поздно вечером под Омском. На трассе Омск - Русская Поляна произошло ДТП: "Тойота" сбила 42-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. После удара пешехода отбросило на несколько десятков метров. Скорее всего, водитель просто не заметил ее в темноте.

Омичка скончалась на месте, а владелец иномарки скрылся с места аварии. Как рассказали в пресс-службе УМВД, его сразу же объявили в розыск. Совсем скоро машина с характерными повреждениями была задержана. Как выяснилось, наезд на пешехода совершен автомобилем «Тойота Королла Спасио» 42-летнего жителя Павлоградского района.

- Водитель задержан. Возбуждено административное делопроизводство за оставление места ДТП. За это ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток, - рассказали в омской полиции.