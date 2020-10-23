Фирменный поезд из Омска в Новосибирск отменили до Нового года

Два месяца фирменный поезд до Новосибирска ходить не будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса продолжает накладывать ограничения на повседневную жизнь омичей. Сегодня уже стало известно об изменениях в зимнем расписании рейсов омского аэропорта. Омичи не смогут напрямую улететь за границу.

Об отмене регулярного фирменного поезда Новосибирск-Омск-Новосибирск сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. Пока его работу приостановили с 1 ноября по 24 декабря 2020 года. Причиной такому решению стала напряженная эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса.

Этот поезд пользовался у омичей большой популярностью, потому что из Омска отравлялся вечером, а пребывал в Новосибирск утром. Такой график был удобен как для командировок, так и для обычных путешествий.