Омичам предлагают написать большой этнографический диктант

Диктант проводится с 3 по 8 ноября 2020 года в онлайн формате. Это мероприятие позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (время московское) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность с 3 по 8 ноября 2020 года организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона.

За все года в Диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран. В Омской области акцию поддержали порядка 6000 участников.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональный координатор: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа Вконтакте:

https://vk.com/miretno и https://vk.com/miretno55

Официальная страница в Instagram:

https://instagram.com/miretno55?igshid=9n9cphpdfh42

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

+7 (3812) 799-171, +7-962-037-87-87 Герасимчук Рустам Сергеевич, начальник сектора по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;

+7 (3812) 799-090 Шарапова Мария Александровна, главный специалист сектора по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями Министерства региональной политики и массовых коммуникаций