Омичам предлагают написать большой этнографический диктант

Диктант проводится с 3 по 8 ноября 2020 года в онлайн формате. Это мероприятие позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанские языки.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (время московское) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.
У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность с 3 по 8 ноября 2020 года организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона.
За все года в Диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран. В Омской области акцию поддержали порядка 6000 участников.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональный координатор: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа Вконтакте:
https://vk.com/miretno и https://vk.com/miretno55
Официальная страница в Instagram:
https://instagram.com/miretno55?igshid=9n9cphpdfh42
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
+7 (3812) 799-171, +7-962-037-87-87 Герасимчук Рустам Сергеевич, начальник сектора по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
+7 (3812) 799-090 Шарапова Мария Александровна, главный специалист сектора по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями Министерства региональной политики и массовых коммуникаций