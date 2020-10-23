«Ростелеком» открыл в Омске крупнейший за Уралом центр обработки обращений клиентов

«Ростелеком» в 2020 году открывает в России два крупных бэк-офисных центра по офлайн-обработке обращений клиентов, которые объединят в себе все федеральные округа России. Самая большая такая площадка за Уралом в октябре этого года заработала в Омске: именно здесь будут обрабатывать поступающие запросы и предложения от абонентов компании из Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Новое офисное пространство обустроено по принципам сочетания функциональности и удобства. При проектировании центра отдельное внимание уделили комфорту сотрудников: все рабочие места оборудованы современной техникой, здесь есть уютная комната отдыха, стильная кухня-столовая и собственный учебный центр. Еще одно преимущество площадки — ее расположение в центре города с доступной инфраструктурой. Адрес офиса: ул. Съездовская, 34, остановка транспорта «Голубой огонек».

«Набор сотрудников в центр уже открыт. Мы предлагаем официальное трудоустройство, гибкий график работы и прозрачную систему мотивации. Мы уверены, что главной ценностью проекта станет единая команда, основу которой уже составили опытные сотрудники компании. А для новичков предусмотрена система обучения, которая позволит уверенно начать работу под присмотром наставников и добиться карьерного роста», — сказала Татьяна Казанина, директор департамента клиентского опыта и обслуживания массового сегмента макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Центр по обработке обращений «Ростелекома» в Омске ждет молодых инициативных людей с уже наработанными коммуникационными навыками или с желанием развить в себе эти качества. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8-800-100-4248.