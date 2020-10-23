В Омск экстрадировали застройщика ЖК «Золотые купола» Дрокина, бывшего в бегах 10 лет

Фото: МВД России

В Омск экстрадировали предпринимателя Владимира Дрокина, находившегося в бегах 10 лет.

– В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Барселоны доставлены двое обвиняемых, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола. Среди них – Владимир Дрокин, омский бизнесмен, разыскиваемый с 2011 года. По версии следствия, в период с 2005 по 2009 год для строительства многоквартирных домов он привлек денежные средства граждан и юридических лиц в сумме свыше 600 миллионов рублей, которые в дальнейшем похитил и растратил, – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. – В отношении Дрокина в 2010 году возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в течение последующих двух лет он стал фигурантом трех уголовных дел по другим преступлениям в сфере экономики.

Напомним, в 2004 году Дрокин взялся за строительство жилого комплекса «Золотые купола» на пересечении улиц Тарской и Яковлева. Дольщики оплатили полную стоимость будущего жилья, в которое должны были заехать еще в 2006 году. Но этого не случилось. В 2009 году, когда дела пошли совсем плохо, Владимир Дрокин скрылся за границей. Спустя три года его задержали в Испании, но тогда России не выдали.

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