Омич погиб, влетев под фуру на «десятке»

От передней части ВАЗа после столкновения практически ничего не осталось. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Страшное ДТП произошло сегодня ночью в Омске в районе Московки на улице Кирова.

Около 23:55 в ГАИ поступило сообщение об аварии с участием легкового автомобиля и фуры. На месте сотрудники госавтоинспекции выяснили, что 34-летний омич на автомобиле "ВАЗ-21102" двигался по виадуку на улице Кирова в направлении 6 Станционной. По пока неустановленным причинам водитель выехал на втречку, где и попал под колеса фуры "Скания". 51-летний водитель фуры не пострадал, а вот владелец "десятки" от полученных травм скончался на месте.

У фуры только отлетел бампер. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.