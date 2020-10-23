Омичи не смогут улететь из города за границу этой зимой

Прямых зарубежных рейсов из Омска точно не будет до весны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский аэропорт опубликовал зимнее расписание постоянных рейсов, которое будет действовать в зимний период с 25 октября 2020 по 27 марта 2021 года. В нем не числится ни одного зарубежного рейса. В текущем расписании даже рейсы в соседний Казахстан отменены, а в новом расписании их уже нет. Ни о каких чартерных перелетах пока не сообщают.

Зато из Омска можно будет попасть в несколько городов России. Ежедневно будет летать несколько рейсов до Москвы и один до Санкт-Петербурга. Также регулярно будут летать до Ростова, Екатеринбурга, Салехард, Ханты- Мансийск, Сургут. Можно будет попасть в "курортные" города: Новокузнецк, Сочи, Краснодар. Также омичи смогут улететь в несколько городов, откуда открыто международное авиасообщение, а именно в Казань, Ростов-на-Дону, Самару, Новосибирск.