На площади перед «Каскадом» в Омске теперь есть и «аллея звезд», и елка

Елка на площади перед «Каскадом» обычно появляется во второй половине октября. Фото: Анна МИКУЛА

Утром в среду, 21 октября, на площадь перед омским торговым центром «Каскад» подогнали какую-то технику и начали переставлять фигуры на «аллее звезд». Сначала местные жители решили, что композицию, установленную в честь 75-летия Победы, демонтируют до будущей весны.

Однако уже вечером выяснилось, что ее просто немного отодвигали, чтобы освободить проход для установки новогоднего дерева. После того, как елку смонтировали, все звезды вернули на их обычные места.