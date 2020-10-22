Стало известно, кого будут принимать в омском госпитале для ветеранов, переоборудованном под ковид

Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Напомним, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе обнаружилась острая нехватка мест в больницах. Чтобы стабилизировать ситуацию, под ковидных пациентов отдали сразу три медучреждения: роддом № 5, ГБ-7 и Госпиталь для ветеранов войн.

Как работает последний, сообщили в областном минздраве. Сейчас в госпитале имеется 100 коек под ковидных пациентов. Пока здесь разместили больше 60 человек, и еще есть резервные места.

Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

– Мы принимаем пациентов в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести, которые прошли лечение в других учреждениях, имеющих палаты реанимации, укомплектованные круглосуточным получением кислорода, – рассказывает главный врач БУЗОО «Госпиталь ветеранов войн» Евгений Захаров. – Нашей задачей является реабилитация поступивших, а при получении двух отрицательных тестов на Covid-19 – выписка домой с дальнейшими рекомендациями по ведению пациента на участке.

Также сообщается, что медперсонал госпиталя в полном объеме укомплектован средствами индивидуальной защиты – за период пандемии с мая текущего года в учреждении не заболел ни один сотрудник. Для лечения пациента в учреждении также имеются все необходимые препараты.