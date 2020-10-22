Омская драма снова окончательно перенесла все спектакли на ноябрь

Фото: vk.com/omskdrama

Из-за начала второй волны коронавируса руководство омского драмтеатра приняло непростое для всех решение – спектакли пришлось отменить до 22 октября.

Напомним, ковид подтвердился, как минимум, у одного актера труппы – народного артиста РФ Валерия Алексеева. Позже супруга Валерия Ивановича разместила на своей странице в Instagram пост, где сообщила, что он чувствует себя нормально. Любимец омской публики задействован в главных ролях сразу в нескольких постановках театра. Сначала пришлось временно приостановить их показ.

Через несколько дней, чтобы не рисковать здоровьем и безопасностью артистов и зрителей, театр решили временно закрыть. Однако ситуация с распространением коронавируса лишь продолжает ухудшаться. Только за минувшие сутки выявлено 179 новых случаев. Цифры суточного прироста уже почти две недели бьют абсолютные антирекорды за все время с начала пандемии в регионе.

В связи с этим все постановки окончательно перенесли на следующий месяц.

– Спектакли Омского академического театра драмы с 22 по по 31 октября переносятся на ноябрь, – сообщает пресс-служба Омской драмы. – С графиком переносов спектаклей зрители могут ознакомиться на официальном сайте omskdrama.ru и в социальных сетях театра. Все билеты действительны. Напоминаем, многие спектакли в репертуаре октября ранее были перенесены из весеннего репертуара. Теперь зрители смогут увидеть их в ноябре и декабре. Спектакль «Время секонд хэнд» перенесен уже в третий раз: с 17 апреля, с 8 октября и с 28 октября. Билеты, приобретенные на все даты — действительны. В сложившейся эпидемиологической обстановке очень важно позаботиться о здоровье сотрудников театра и зрителей!

Один показ в этом месяце все же состоится. Прощание с пластическим спектаклем «Синяя борода» на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой пройдет 30 октября, как и было заявлено ранее.

Пресс-служба Омского государственного академического театра драмы.