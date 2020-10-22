Родители омских школьников жалуются, что учитель немецкого языка ведет уроки английского

Детям приходится самим разбираться с видеоуроками. Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях омичи поделились необычной жалобой. Анонимный родитель сообщил, что уроки английского языка ведет учитель немецкого. Омичей также не устраивает и форма проведения занятий.

- В школе 100 никак не реагируют на жалобы родителей на учителя немецкого языка, который преподает английский. Ученикам начальных классов просто включают видеоуроки и ничего не объясняют. На жалобы родителей отвечают, что твердая 3 будет, - пишет автор поста.

- Мы тоже учимся в этой школе и к сожалению попали именно к этому преподавателю. Тоже жаловались не однократно. Учитель просто включает видеоролики и ничего не проговаривает. Домашнего задания не дает, говорит, чтоб дети учили цвета и алфавит через интернет. Я тоже не понимаю для чего нам тогда учитель, - подтверждает слова автора другая омичка, чьи дети учатся в той же школе.

В комментариях омичи отмечают, что в городе в принципе большая проблема с преподавателями иностранных языков в школах, иногда их просто не бывает.

- У нас в прошлом году все классы были без учителя английского, и никто его не вел, потому как учителей на всех не хватало во всем городе. Год были без английского языка, а сейчас за два года учим его, потому что впереди экзамены, - рассказывает другая омичка в комментариях.

В администрации Омска объяснили, что преподаватель вполне может вести уроки английского, потому что прошла переподготовку.

- Сейтахметова А.А. имеет высшее педагогическое образование по специальности учитель немецкого языка, прошла профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика обучения иностранному языку в общеобразовательной организации (английский)», - рассказали в мэрии. А также отметили, что департамент образования рекомендовал исполняющему обязанности директора школы №100 взять проведение уроков иностранного языка под особый контроль.