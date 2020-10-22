Омские студенты-медики помогут врачам лечить ковид

курсов записывают в волонтеры.

Как пояснил проректор ОмГМУ по медицинской деятельности и региональному здравоохранению Николай Николаев в этом вузе обучается 777 ординаторов по всем направлениям подготовки. К работе в практическом здравоохранении могут быть привлечены не все, но большинство из них уже приступили к практике.

- На сегодняшний день трудоустроены уже 488 ординаторов, из них 57 человек — в «ковидные» центры, - сообщил Николай Николаев.

Все ординаторы имеют диплом врача, поэтому работают на должностях врачей-стажеров на основании заключенного с ними трудового договора. Те ординаторы, которые трудоустраиваются в «ковидные» центры, получат доплаты в соответствии с указом президента, постановлениями правительства РФ и федеральными нормативными актами.

В городской поликлинике № 2 на сегодняшний день трудятся восемь ординаторов и шесть студентов.

- Медицинские организации, в том числе учреждения первичного звена, в настоящее время находятся под серьезной нагрузкой, — рассказал главный врач поликлиники Александр Ахрамович. — В медицине всегда важен кадровый вопрос. Нам нужны как специалисты с высоким уровнем квалификации, так и молодые врачи. Поэтому мы рады, что в наш коллектив влились восемь ординаторов. Они ведут прием пациентов, работают по неотложной помощи, ходят к больным на дом. Мы принимаем любую помощь, ведь у нас значительно увеличился поток людей.

Главврач отметил, что если раньше в день было 120–140 вызовов, то сейчас их количество доходит до 200. Причем если раньше легочные заболевания составляли 20–30 процентов, то сейчас на их долю приходится 50 процентов.

Ординатор Мария Сартакова пришла в поликлинику № 2, чтобы получить практику к своим знаниям.

- Я, как терапевт, провожу диспансеризацию, веду прием, хожу по вызовам, ставлю диагнозы, — поделилась врач. — Планирую остаться работать в этой поликлинике, здесь отличный коллектив, комфортные условия работы и добрые пациенты».

Пациентов на входе в поликлинику встречает студент шестого курса Владимир Зонов. Парень проводит термометрию и дезинфекцию рук пациентов.

- Мы работаем здесь как волонтеры, — рассказал Владимир. — Занимаемся различной медицинской документацией, отвечаем на звонки омичей, помогаем в первичном доврачебном осмотре, доставляем лекарства больным. Сегодня чувствуется напряжение в обществе, и мы стараемся успокоить людей и дать полезные рекомендации.

Студенты работают в две смены по пять часов. Сейчас они учатся в онлайн-режиме.

Более 300 студентов-медиков второго и шестого курсов вступили в волонтерскую организацию. Для них установлен щадящий график сдачи контрольных работ. Они их могут сдать позже назначенного срока. Перед работой в лечебных учреждениях все волонтеры получили первичный набор средств индивидуальной защиты, в дальнейшем их должны обеспечивать всем необходимым медучреждения. Кроме того, все студенты-волонтеры прошли вакцинацию от гриппа.