В Омске подростка, который до смерти забил бездомного, могут осудить на 10 лет

В скором времени дело рассмотрят в суде. Фото: пресс-служба следственного комитета России по Омской области

Сегодня в пресс-службе следственного комитета сообщили, что завершили расследование по делу 14-летнего подростка, которого обвиняли в жестоком убийстве бездомного.

Напомним, что трагедия произошла минувшей весной в ночь с 4 на 5 апреля. Подросток встретил мужчину без определенного места жительства, завел его за гаражи и жестоко избил. Парень наносил удары кулаками, битой, прыгал на бездомном. Остановили его только оклики женщины из соседнего дома. Пока местные жители вызывали медиков, подросток сбежал. От полученных травм бездомный скончался на месте.

Как сообщают в следственном комитете, обвиняемый полностью вменяемый, отдает себе отчет в опасности действий для окружающих и может за них отвечать. Дело уже передали в суд для рассмотрения по существу, подростку грозит до 10 лет лишения свободы.