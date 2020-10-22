«Росводоканал Омск» сообщил о временной приостановке очного приема абонентов

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе и регионе, «Росводоканал Омск» корректирует режим работы некоторых отделов и служб, а также временно приостанавливает очный прием потребителей.

В целях сохранения здоровья сотрудников предприятия и минимизации внешних контактов, 13% персонала водоканала, не задействованного в производственных и технологических процессах непрерывного цикла, переведены на дистанционный (удаленный) режим работы. Ежедневно на смену выходят порядка 750 работников, установлены графики дежурства на сооружениях водоснабжения и водоотведения, организованы круглосуточные и 12-часовые рабочие смены. Для ликвидации нештатных ситуаций на сетях сформированы резервные бригады.

С 26 октября приостанавливается очный приём граждан в центральном офисе обслуживания клиентов на Маяковского, 2. Потребители могут воспользоваться способами дистанционного взаимодействия, многие из которых хорошо зарекомендовали себя в период весенней самоизоляции.

«Приостановка приема посетителей – мера вынужденная, но необходимая. Мы просим наших клиентов поберечь себя и максимально использовать дистанционные способы. Ежедневно с 8 до 20 часов потребителей будут консультировать специалисты контакт-центра, информацию о повреждениях на сетях круглосуточно можно сообщить по телефонам диспетчерской. Специалисты, осуществляющие прием приборов учета в эксплуатацию, продолжат работать по предварительным заявкам. Оплатить услуги предприятия можно будет в кассах на Маяковского, 2 и Конева, 14», - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Для дистанционного взаимодействия с сотрудниками «Росводоканал Омск» клиенты предприятия могут использовать следующие сервисы:

- обращение «Напишите нам» на сайте предприятия https://www.omskvodokanal.ru/o-vodokanale/kontaktnaya-informatsiya/napishite-nam;

- звонок в контакт-центр по телефону 53-00-11;

- личный кабинет для физических и юридических лиц https://abon.omskvodokanal.ru/.

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно следующими способами:

- через личный кабинет;

- банковской картой на сайте предприятия;

- через платежные и банковские сервисы;

- через мобильное приложение «РВК.Услуги».

- в кассах предприятия по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14.

Сообщить о повреждении на сетях или открытом колодце можно по телефонам диспетчерских предприятия:

- 75-16-00, 75-04-00

Омский водоканал желает жителям города крепкого здоровья и благодарит за ответственное отношение к профилактическим мерам.