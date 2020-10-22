Водителей в Омске просят быть внимательнее из-за гололеда

На дорогах возможен гололед и слякоть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омичи сегодня уже ощутили приближение зимы. В городе прошел первый крупный снег. Он еще не лег, но на дорогах уже успела образоваться слякоть. В ближайшие дни улучшения погоды не прогнозируют,, поэтому к водителям обратилась Госавтоинспекция.

- Госавтоинспекция напоминает, что управляя автомобилем, необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию. Ни в коем случае не выезжать на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра.

И самое важное, не забывайте, что автомобиль должен быть подготовлен к любым погодным условиям и находиться в технически исправном состоянии, - отметили в пресс-службе ГИБДД.