В Омске завершили поиски 72-летнего рыбака, пропавшего в парке Победы

Тело мужчины обнаружили спустя день поисков. Фото: ПСО "Доброспас"

Сегодня утром активисты поискового отряда "Доброспас" начали поиски 72-летнего пенсионера Антона Залогина. Он пропал в районе парка Победы, где обычно любил рыбачить около санатория Ника. Мужчина по-долгу засиживался с удочкой, поэтому родственники не беспокоились, пока не настал вечер. Мужчина должен был вернуться домой, но не пришел.

Мужчину искали почти сутки и, к сожалению, обнаружили мертвым. Подробности произошедшего с рыбаком пока не сообщают. В поисковом отряде выразили соболезнования семье погибшего.