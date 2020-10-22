В Омске умер талисман «Авангарда»

Фото: vk.com/hc_avangardomsk

В Омске скончался 24-летний Константин Коломин, долгое время был маскотом Ястребом «Авангарда». Как выяснилось его не стало еще в начале августа, но известно об этом стало только сейчас.

– После нескольких месяцев поисков из Омска пришли печальные новости: один из исполнителей роли талисмана «Авангарда» Ястреба Константин Коломин ушел из жизни 6 августа этого года, – говорится в сообщении официальной группы хоккейного клуба. – Костя много сезонов был прекрасным Ястребом, отдавал всего себя этому делу и всегда радовал болельщиков своей искренностью, добавляя облику талисмана невероятную энергетику. Нам всем будет его не хватать. Приносим соболезнования его близким и скорбим вместе с ними.

Скорбят в смерти Константина и многие болельщики. Вот, что они пишут в комментариях:

– Костя... Любимец всех детей Балашихи и Омска, обожаемый черлидиршами, зрителями,

уважаемый коллегами. Его огненные танцы украшали матчи «Авангарда». Он неоднократно признавался лучшим маскотом КХЛ, честно побеждая среди коллег. Хороший, добрый парень – веселый, заводной. Таким мы тебя и будем помнить. Светлая память, ты навсегда среди нас, – пишет Илья Заярнюк.

– Веселый, талантливый, отзывчивый, понимающий парень. Он мне тогда еще говорил: «Я буду в "Авангарде". Неважно, как» Игроком не стал, но он действительно украшал матчи. Ну как так-то? Сердце разрывается от этой новости, – комментирует Анна Бухман.