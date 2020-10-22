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Общество

Омичка застала соседа за воровством продуктов из своего холодильника

Парень пытался сбежать, но его быстро задержали
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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После визита соседа омичка обнаружила пропажу продуктов из холодильника.

После визита соседа омичка обнаружила пропажу продуктов из холодильника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раннее утро подарило омичке неприятный сюрприз. Она проснулась от шума в квартире и пошла проверить, что случилось. На кухне незнакомый парень доставал продукты из ее холодильника. Оба здорово испугались. Женщина бросилась к выходу из квартиры и грабитель сделал тоже самое. Он выбежал в открытую хозяйкой дверь и скрылся с продуктами.

Омичка тут же обратилась в полицию. Патруль росгвардии, находившийся неподалеку, получил ориентировку и заметил похожего по описанию человека. Его тут же задержали. Как сообщают в пресс-службе Росгвардии, 27-летний омич отрицал свою вину, но его опознала хозяйка квартиры, а при нем обнаружили пропавшие продукты. Предварительно известно, что омич проживал этажом выше. После бурной вечеринке он реши не ходить в магазин, а спустился на балкон соседей снизу, отжал балконную дверь и вынес продукты. Для дальнейших разбирательств его передали полиции.