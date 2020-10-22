На видео попало впечатляющее падение трубы бывшей котельной в Омске

Скриншот видео ("ЧП Омск")

Территория бывшего Сибзавода пустовала около 15 лет. Все это время омичи наблюдали полуразрушенные катакомбы недалеко от центра города. Сейчас участок расчищают под застройку нового жилого микрорайона.

На этом месте начали сносить трубы заброшенной котельной. Запланированный взрыв одной из них местные жители сняли на видео и выложили в социальные сети.

Несмотря на колоритное зрелище, многие комментаторы посетовали, что на их глазах закончило существование предприятие, обеспечивавшее теплом весь Первомайский район.