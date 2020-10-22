Лихач на «Мерседесе» в Омске заработал штрафов на 270 тысяч рублей

В среднем водитель грубо нарушал ПДД два раза в день. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чтобы скрыться от уплаты штрафов за нарушения ПДД омич пытался провернуть мутную схему с продажей автомобиля.

Накануне, 20 октября, сотрудники ГИБДД по Омской области остановили в центре города на Соборной площади автомобиль "Мерседес". За рулем находился 46-летний омич, который уже не раз за последние пару месяцев грубо нарушал правила дорожного движения. Автомобиль попадал на камеры при пересечении двойной сплошной, езде по встречной полосе и серьезном превышении скорости. Омич гонял по улицам со скоростью около 140 км/ч.

За два месяца зафиксировали 124 нарушения правил, а штрафов накопилось на суму 266 тысяч рублей. Оказалось, что в конце августа мужчина продал автомобиль и снял его с регистрации, но по факту продолжал пользоваться машиной, в надежде на то, что платить за нарушения не придется. Но это оказалось не так. Теперь нарушителю предстоит погасить все начисленные штрафы.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что прекращение регистрации авто не освобождает от ответственности за нарушения ПДД.