В Омске назначена дата публичных слушаний по бюджету

Фото: Омский горсовет

На комитете по финансово-бюджетным вопросам обсудили предстоящие публичные слушания по бюджету города на ближайшие три года. Предложить идеи, как потратить деньги или как увеличить доходы муниципалитета, сможет любой омич.

Правда, коррективы в проведение этого ежегодного мероприятия внесла пандемия. Приглашенные смогут участвовать в слушаниях как лично, присутствуя в горсовете, так онлайн. В первом случае с учетом санитарных требований и рассадки пришедших на безопасном друг от друга расстоянии в двух залах смогут присутствовать в общей сложности 75 человек. Еще до 100 участников получат возможность общаться по видео-конференц-связи. В этом случае всем желающим перед началом трансляции выдадут специальные номера. Слушания назначены на 13 ноября. Окончательно дату и формат их проведения депутаты утвердят на пленарном заседании.

Выступавшая перед депутатами и.о. директора департамента финансов Омска Ольга Илютикова озвучила основные параметры бюджета на 2021 год.

Доходная часть в сверстанном документе – 18 млрд 667 млн рублей, расходная часть – 19 млрд 337 млн рублей. Дефицит предлагается утвердить в допустимых нормативах – 1 млрд 67 млн рублей, что составляет 9, 98% от собственных доходов. Налоговые и неналоговые доходы Омска составят 10,696 млрд, поступления из вышестоящих бюджетов – 7,971 млрд.

Омичи смогут подать заявки на участие в мероприятии в течение 4 дней с момента опубликования Решения Омского горсовета. По предложениям, прозвучавшим на публичных слушаниях, будет составлено заключение, которое направят в профильный комитет горсовета.

Кроме того, депутаты внесли изменения в Решение № 508 «О предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей». Ранее там значилось, что льгота предоставляется с 1 марта по 1 июня 2020 года. При этом деньги должны быть выплачены до 31 декабря 2020 года. 8 июня вступил в силу 166-й федеральный закон. Там предлагается продлить действие льготы на все время действия режима полной готовности, а отсрочку (рассрочку) выплат продлить на весь 2021 год. С учетом этого депутаты внесли коррективы в уже существовавшее Решение горсовета.

ОФИЦИАЛЬНО

«Хотелось бы получить больше поступлений из вышестоящих бюджетов»

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета Юрий ФЕДОТОВ:

– Хотелось бы для миллионного города иметь больший бюджет. Надеемся на целевые поступления в виде субвенций и субсидий из вышестоящих бюджетов – каждый год они у нас увеличиваются. И хотелось бы, конечно, чтобы собственные доходы города росли. К сожалению, из-за пандемии коронавируса, у нас идет очень сильное падение по доходам. Сейчас мы думаем, как сделать, чтобы было меньше падение доходов бюджета, не говоря уже об их росте. Поступления по доходам снижаются по объективным причинам. Экономика не работала активно – мы все так или иначе находились либо на карантине, либо на удаленке. Хотя по показателям видно, что налогов собрали даже больше. Но это, в основном, за счет предприятий непрерывного цикла, которые работают на территории региона. А вот все, что связано с малым и средним бизнесом, с небольшими предприятиями – им тяжело сейчас. На 13 ноября запланированы публичные слушания. Мы постарались дать возможность поучаствовать в них всем желающим – очно или по видео-концеренц-связи. Здесь не будет ограничений. Исходя из практики и того, сколько обычно людей участвуют, все смогут присоединиться к обсуждениям.