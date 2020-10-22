Мэр Омска Оксана Фадина дала начало строительству нового детского сада

Оксана Фадина дала старт строительству нового детского сада. Фото: Владимир Казионов

Мэр Омска Оксана Фадина дала старт строительству нового детского сада на улице 1-я Станционная в районе Московки. Микрорайон активно развивается, жителей становится все больше и такой объект несомненно важен.

Новый детский сад сможет принять 140 детей. На его строительство выделили 167 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Строительство проводят по типовому проекту и должны завершить его к августу 2021 года.

- Буквально три недели назад здесь ничего не было, а сейчас уж начался нулевой цикл, забивка свай. Здесь их будет около 250, так как грунты нестабильны и важно обеспечить безопасность. План ввода объекта в эксплуатацию - август 2021 года. Сейчас на площадке еще мало спецтехники, идет разворачивание сил. Также монтируются видеокамеры. Здесь их будет восемь. Чтобы каждый, кто имеет отношение к строительтву, в том числе и я, могли 24 часа следить за процессом. По периметру площадки установят освещение, чтобы и ночью строитльная площадка просматривалась, - рассказала Оксана Фадина.

Сваю с добрыми пожеланиями мэра вбили сегодня на стройке. Фото: Владимир Казионов

Подрядчика для строительства вы брали опытного, который давно на рнке и успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Работами занимается фирма ООО «ИКГ-ТРАНС». В проекте предусмотрены безопасное для детей ограждение, монтаж внутренней и внешней систем видонаблюдения и доступность здания для передвижения людей с ограниченными возможностями. Как заявила Оксана Фадина, к обустройству территории детского сада будут подходить комплексно, поэтому в следующем году власти займутся ремонтом дорог и оборудованием нескольких остановок общественного транспорта, чтобы родителям с детьми было удобно добираться до детского сада.

- Чтобы родители могли без проблем привозить детей в детский сад, мы параллельно в рамках нацроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заложили ремонт дороги к детскому саду и готовим проект безопасного дорожного движения, в котором запланировано две остановки общественного транспорта. Ближе к августу мы внесем изменения в маршрутную сеть, чтобы добраться до детского сада было удобно а любых видах транспорта, - отметила мэр города.

На дорогу и благоустройство прилегающих территорий уйдет еще примерно 27 миллионов рублей, а приступят к ее ремонтув следующем году. По мнению Оксаны фадиной, такй комплексный подход к строительству образовательных учреждений позволит существенно повысить уровень жизни в микрорайоне и создать комфортную среду для родителей и детей.