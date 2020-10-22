Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Ашан» и «Пекарушку» оштрафуют на 100 тысяч за нарушение масочного режима

Ранее уже наказывали Fix Price
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудники не носили маски, либо делали это неправильно.

Сотрудники не носили маски, либо делали это неправильно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти обещали ужесточить соблюдение масочного режима в Омской области. И, кажется, уже начали следить за этим более пристально. Очередные штрафы получили магазины: на этот раз за нарушение масочного режима получат крупный гипермаркет "Ашан" и пекарня "Пекарушка". Их накажут на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Как выяснилось, в "Пекарушке" был замечен сотрудник без маски и не было антисептиков, а в "Ашане" персонал средства защиты носил, но не закрывал маской органы дыхания как следует. В ближайшее время оба магазина будут оштрафованы.

Добавим, что ранее похожие штрафы получили магазин Fix Price, супермаркет «Пятерочка» и ресторан «ШашлыкоFF».