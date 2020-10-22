«Ашан» и «Пекарушку» оштрафуют на 100 тысяч за нарушение масочного режима

Сотрудники не носили маски, либо делали это неправильно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти обещали ужесточить соблюдение масочного режима в Омской области. И, кажется, уже начали следить за этим более пристально. Очередные штрафы получили магазины: на этот раз за нарушение масочного режима получат крупный гипермаркет "Ашан" и пекарня "Пекарушка". Их накажут на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Как выяснилось, в "Пекарушке" был замечен сотрудник без маски и не было антисептиков, а в "Ашане" персонал средства защиты носил, но не закрывал маской органы дыхания как следует. В ближайшее время оба магазина будут оштрафованы.

Добавим, что ранее похожие штрафы получили магазин Fix Price, супермаркет «Пятерочка» и ресторан «ШашлыкоFF».