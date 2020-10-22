Омское правительство передало уже 50 своих машин в помощь медикам для борьбы с covid-19

Часть автопарка областной администрации отойдет теперь к медикам. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Часть машин омского правительства отойдет теперь к омским медикам, которые борются с распространением коронавируса в регионе. Врачи уже получили 10 машин, которыми пользовались сотрудники минтруда.

- Я принял решение с этой недели направить машины правительства области нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность медицинских работников", – сообщил губернатор Александр Бурков.

Переданные медикам 10 машин регионального Минтруда уже сегодня приступят к работе в городских поликлиниках. Всего в работе омских медиков будут задействовано 50 единиц автопарка регионального Правительства. Их власти передавали ранее. Количество автомобилей увеличат, если возникнет потребность.Автомобили будут развозить участковых врачей к омичам, которые вызвали медиков на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений.