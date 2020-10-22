«Люди, учитесь!»: Омичи удивляются видео, на котором стая собак переходит дорогу по «зебре»

Необычных собак заметил один из водителей в городке Нефтяников. Он ехал поздно вечером, когда вдруг заметил на обочине стаю псов. Больше десятка животных вышли на проезжую часть и деловито начали переходить дорогу аккурат по "зебре". Ролик с воспитанными собаками изумленный автолюбитель выложил в соцсети.

Ролик сразу же стал популярным. Жители Омска активно комментируют его и удивляются сообразительности животным. Многие отмечают, что они гораздо умнее некоторых пешеходов на дороге.

- Люди, учитесь переходить дорогу у собак! - написал один из омичей.