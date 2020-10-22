Появилось фото последствий нефтяного сброса в реку Иртыш

Непонятная жидкость, похожая на нефтепродукты, попала в Иртыш. Фото: vk.com

Очередные плохие новости для омичей: в Иртыш снова попала непонятная субстанция. Непонятный сброс зафиксировали жители в районе Недеждино. Они заметили, что вода в реке окрасилась в черный цвет. Все это очень похоже на сброс нефтепродуктов. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

- Очень крупный сброс в реку Иртыш нефтепродуктов в районе Надеждино! - написал очевидец в соцсетях.

Вода сильно загрязнена. Фото: vk.com

Пользователи в комментариях подтверждают загрязнение реки. Рыбаки, бывшие в том месте накануне, сообщают: у тех, кто здесь рыбачил, от нефтяных продуктов леска окрасилась в зеленый цвет.

Кто является виновником загрязнения Иртыша и что в него попало, пока неизвестно. Власти и надзорные органы ситуацию не комментируют.