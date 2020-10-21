Возле «Каскада» в Омске убрали «аллею звезд»

«Аллею звезд» в Омске разобрали до следующего года. Фото: Анна МИКУЛА

На площади перед омским торговым центром «Каскад» приступили к демонтажу «аллеи звезд». Напомним, ряд золотистых фигур в форме пятиконечной звезды в этом месте установили весной в честь празднования 75-летия Победы.

Композиция, довольно позитивно воспринятая большинством омичей, простояла до середины осени. Сейчас, видимо, ей на смену на площади установят традиционную новогоднюю елку. Возле «Каскада» она как раз появляется во второй половине октября.

Еще одно новогоднее дерево перед другим ТЦ – «Континентом» – уже установили.