Разводной мост и парковка: Депутаты обсудили благоустройство парков в разных районах Омска

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам архитектуры и градостроительства обсудили дальнейшие планы по развитию инфраструктуры городских парков.

В частности речь идет о строительстве дорожной развязки в районе улицы 3-й Островской и Ленинградского моста. По информации директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махини сейчас земельный участок, на котором планируется проложить дорогу находится в зоне особо охраняемой территории. Однако мэрия уже готовит документы для снятия этого статуса.

– Плохо, что придется отрезать часть парка, но развязка в этом месте там необходима, – считает председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов.

Также он обратил внимание коллег на предложение, поступившее из мэрии, по поводу реконструкции Зеленого острова.

– На градсовете было предложение от парка в сторону хоккейной академии. Там, где маленький перешеек, может, перекинуть велосипедный мостик? В концепцию развития парковых территорий я предлагаю это внести, это сразу увеличит пешеходную и велосипедную трассы, соединив хоккейную академию и парк «Зеленый остров». Идея просто отличная, – считает депутат.

Глава комитета по архитектуре и градостроительству Дмитрий Лицкевич обеспокоен дальнейшей судьбой горнолыжного склона «Шамбала» в Советском парке. Из-за пандемии он не работал.

– Я посмотрел концепцию развития ПКИО «Советский». Там есть горнолыжный курорт «Шамбала». Что в ней творится, потому что он занимает приличный участок на территории парка? – уточнил Лицкевич.

Глава МУП «Парк имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин пояснил, что эта территория не включена в общую концепцию развития парка, потому что является частной собственностью. Этот участок находится в аренде на 49 лет.

– Для чего воздействовать на собственника, чтобы он порядок поддерживал, это да. Все остальное, это не воздействие, а взаимодействие. Если он не «тянет», то, может, как-то муниципалитет сможет помочь? Я житель Омска, мне все равно, я хожу по этому парку, и это одна земля, – подчеркнул Сергей Дроздов.

Депутаты приняли заслушанную информацию к сведению.