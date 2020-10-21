Педагоги Омска смогут принять участие в конкурсах профмастерства

В департаменте образования администрации Омска сообщили, что сейчас ведется прием документов на конкурсы профмастерства среди педагогов омских образовательных учреждений «Сердце отдаю детям» и «Педагог-психолог России — 2020». На первый можно подать документы до 25 октября, а на второй - до 23 октября. Кстати, конкурс для педагогов-психологов начал проходить не так давно и проходит один раз в два года.

Педагоги образовательных учреждений Омска всегда очень активно принимают участие в муниципальных этапах Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В них, включая конкурс «Учитель года России», как правило, участвуют более 100 педагогов.

Такие конкурсы проводятся для того, чтобы развивать систему образования, поддерживать инновационные разработки и технологии и оказывать конструктивное влияние на процесс обучения и воспитания детей. В ходе этих состязаний учителя не только обмениваются опытом, но еще и становится возможным оценить успехи и наработки педагогов, относящихся к делу творчески, вносящих свой вклад в создание новых педагогических практик

- Конкурсы профмастерства для педагогов - это возможность показать себя творчески, заявить о своем профессионализме на городском уровне, - считает директор департамента образования администрации Омска Лариса Ефимова. - Целью подобных состязаний является повышение престижа профессии и статуса учителя в обществе.

Победители городского этапа отправятся бороться за звание лучших на региональном и всероссийском уровне. Как показывает опыт, педагоги и психологи школ города Омска из года в год показывают на этих этапах очень хорошие результаты.

На заметку

Конкурс «Учитель года России» проводится среди учителей школ, «Солнечный круг» - среди педагогов детских садов, «Сердце отдаю детям» - среди педагогов учреждений дополнительного образования, а «Педагог-психолог России-2020» - среди педагогов-психологов образовательных учреждений.