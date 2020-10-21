На помощь поликлиникам и больницам пришли студенты омского медуниверситета

Оперштаб по борьбе с коронавирусом обратился за помощью к ОмГМУ. Фото: Сергей Мельников

В Омске из-за вновь усложнившейся ситуации с коронавирусом оперштаб принял решение обратиться за помощью к медицинскому университету. Вуз перешел на дистанционную форму обучения, чтобы у студентов была возможность совмещать учебу с волонтерской работой, и направил студентов-старшекурсников и ординаторов для работы в поликлиниках и больницах.

Ординаторы привлечены к работе как врачи-стажеры, что подразумевает заключение трудовых договоров и выплату зарплат как полноценным сотрудникам. Студентов-медиков привлекают к работе в поликлиниках исключительно на добровольной основе. Они становятся волонтерами и помогают на входном контроле, разносят рецепты. В стороне не остался и преподавательский состав вуза, они работают в ковидных центрах и в консультационном центре, созданном при институте.