Омский застройщик тратил деньги пайщиков на достройку других домов

Суд назначил наказание в три раза меньше максимального. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский Центральный районный суд вынес приговор по делу 51-летнего директора фирмы ООО "ПСК "Лидер".

Причиной для судебного разбирательства стал дом №20/9 на Космическом проспекте, который еще в 2013 году компания вызвалась построить. До сентября 2016 года дольщики вносили разные суммы от 500 до 5,2 миллионов рублей, а строительство так и не закончили.

- Используя служебное положение, Александр Кобзарев направил деньги пайщиков на строительство других домов, на оплату налогов, юридических услуг, алиментов, охрану, заключая договоры займа, выплачивая заработную плату и другие расходы ООО «ПСК «Лидер». Ущерб составил 48,6 млн рублей, - отметили в пресс-службе суда.

При принятии решения учли состояние здоровья подсудимого, первое привлечение к ответственности и попытку достроить дом. Для этого Кобзарев подписал соглашение с ООО "ПМК-944 Треста Железобетон" для достройки дома. Вместо грозивших мужчине 10 лет, ему присудили всего 3 года. Приговор не вступил в силу, так как ответчик подал апелляцию в Омской областной суд.