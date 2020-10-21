Омичам нужно учиться выбрасывать мусор - депутат Заксобрания Игорь Попов

На многих объектах одна и та же картина – полупустые контейнеры, что очень хорошо, значит к работе регоператора нет претензий. Однако рядом с контейнерными площадками навалы растительного и строительного мусора.

С буквы закона – возчики не обязаны забирать этот мусор, он не относится к ТКО, и не входит в зону ответственности регионального оператора, но оставлять без внимания подобные вещи регоператор не может.

«Специалисты отдела контроля и качества ведут мониторинг состояния контейнерных площадок, проверяют работу транспортных операторов, но этих мер недостаточно для поддержания порядка. Осенью остро стоит проблема с захламление площадок растительными и древесными отходами. Люди заполняют контейнеры травой и ботвой, выкорчеванными деревьями и обрезанными ветками. Из-за этого коммунальные отходы в ёмкости уже не вмещаются, мусор бросают рядом… Какой-то замкнутый круг получается», - рассказывает начальник отдела логистики компании «Магнит» Николай Хроленко.

Чаще всего проблема мусорных навалов характерна для частного сектора, однако встречаются скопления отходов и на территории многоквартирных домов. Причины разные, но чаще всего речь идет об уклонении управляющей организации от выполнения своих прямых обязанностей по обслуживанию и содержанию контейнерной площадки. Но для жителей многоквартирных домов это не всегда ясно и понятно.

Омичка Галина Варламова пожаловалась во время рейда на отсутствие санитарной обработки и дератизации на ее придомовой территории по адресу: улица 20 лет РКК, дом 5.

Женщина думает, что эти работы включены в коммунальную услугу «обращение с ТКО». Между тем, по действующему федеральному законодательству за состояние контейнерной площадки отвечает собственник земельного участка. Если площадка находится на придомовой территории, ответственность на управляющей компании или ТСЖ.

Об этом сказано в пункте 4 статьи 13.4 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в статье 36 Жилищного кодекса. Дератизация придомовой территории – это также обязанность УК (ТСЖ).

Контейнерная площадка по улице 7-я Амурская – печально известное место. Дело в том, что сюда свозят мусор «серые возчики». Целыми машинами выгружают на эту контейнерную площадку отходы коммерсантов, не имеющих законных договоров на обращение с ТКО.

Совместными усилиями регионального оператора, мэрии, минприроды, ОНФ, депутатов наконец-то удалось снизить поток несанкционированных отходов, поступающих на эту площадку. Территория полностью зачищается несколько раз в неделю, здесь установили дополнительные емкости для мусора, они на ежедневном вывозе. Активисты «Единой России» тоже были на этом адресе около месяца назад и Игорь Попов, региональный координатор проекта «Чистая страна», в этот раз отметил, что оборудование площадки улучшилось, переполнения емкостей нет.

Казалось бы, органы власти и регоператор сделали все возможное для того, чтобы на объекте было чисто, почему тогда проблема не исчезает?

А все дело в том, что жители частного сектора, жалующиеся на несанкционированные свалки, сами и принимают участие в их создании. Растительные и строительные отходы, ветки, спилы деревьев, шины – всё это не должно попадать на контейнерные площадки для коммунальных отходов, но их сваливают за полупустыми контейнерами и рядом с вместительной ладьей.

«Люди просто берут и вываливают на землю свои твёрдые коммунальные отходы, совершенно не переживая за то, кто будет это убирать – проблема серьезная. Необходимо ввести жесткую и последовательную разъяснительную работу со старшими по территории, с управляющими компаниями и с самими жителями - люди должны понимать, что если он мусорят сами, то они всегда и будут в этом мусоре жить», - сказал Игорь Попов.

Парламентарий считает, что экологическая безграмотность, отсутствие ответственности за место своего проживания – одна из главных проблем нашего города в борьбе за чистоту.

Источник фото https://omsk.er.ru/activity/news/aktivisty-partproekta-chistaya-strana-zavershili-ocherednuyu-proverku-sostoyaniya-kontejnernyh-ploshadok