Омским депутатам рассказали о работе муниципального приюта для собак

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросами ЖКХ и транспорта в Омском горсовете обсудили работу двух муниципальных предприятий – «Омскэлектро» и муниципального приюта для собак.

Первым с докладом перед депутатами выступил глава «Омскэлектро» Андрей Жуковский. Напомним, это стратегическое предприятие преобразовали в акционерное общество, чтобы спасти его от полной ликвидации. При этом 100% его акций остались в ведении муниципалитета, ими можно распоряжаться только с разрешения горсовета.

Судя по отчету, ситуация на предприятии немного стабилизировалась. Это отметил и Владимир Казанин:

– С приходом новой команды стали заметны позитивные изменения, – считает депутат. – Подскажите, как сейчас обстоят дела с подключением садоводческих товариществ? Понятно, что многие сети там в очень плохом состоянии. Берете ли вы их на баланс? И сколько, по вашим подсчетам, надо средств, чтобы привести их в нормативное состояние, как в городе?

Андрей Жуковский ответил, что не было еще ни одного отказа к подключению из-за плачевного состояния сетей, на баланс «Омскэлектро» берет все объекты. Просто иногда этот процесс может занять время. В каждом СНТ ситуации разнятся, поэтому подсчитать точные затраты невозможно.

Депутат Иван Федин поинтересовался, как обстоят дела с сетями СНТ «Аэрофлот». Представитель «Омскэлектро» ответил, что они к ним не относятся. Выяснилось, что за этот участок отвечает РЖД.

Также парламентарии обсудили работу муниципального приюта для собак.

– Я давно слежу за ситуацией там, – поделился впечатлениями депутат Алексей Саяпин. – После смены руководства и переформирования этой организации из «Спецавтохозяйства» теперь все значительно лучше. Недавно был в этом месте, стало намного чище.

Также депутат спросил, как в приюте, куда привозят отловленных с улиц собак, утилизируются фекалии животных. Ведь это, по информации Саяпина, отходы 4-го класса опасности и регоператор отказывается их вывозить.

Руководитель муниципального приюта Евгений Вольф рассказал, что им необходимо закупить специальную технику для утилизации таких отходов. Но на нее необходимо найти 800 тысяч рублей. А пока по согласованию с региональным Управлением по ветеринарии они в специальной санитарной зоне на своей территории выкопали яму, куда вывозят отходы.

Владимир Казанин затронул другой, волнующий многих горожан, вопрос.

– Я вот сейчас живу на даче, – рассказал депутат. – Летом многие тут заводили собачек, кошечек. Сейчас они уехали, а животных бросили. Я считаю, что в федеральном законе надо более четко прописать наказание за это.

Депутат Ложкин спросил, на какие цели приюту требуются дополнительные 29 млн рублей, которые предлагается попросить из вышестоящих бюджетов.

– На приведение нашей работы в соответствие с нормативными требованиями, – объяснил Евгений Вольф. – А то получилось, что нам добавили дополнительные полномочия, а финансирование на это не предусмотрели. Этот вопрос уже решается на уровне регионального правительства. Дополнительные деньги пойдут на закупку нового оборудования для гуманного отлова собак, на организацию оперблока и кормокухни. Также нам необходим транспорт. Сейчас рассматриваем вопрос закупки его в лизинг.

Депутаты приняли информацию к сведению.