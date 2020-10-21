В Омске нашли выбросы на трех крупных предприятиях

На трех предприятиях выявили превышения вредных выбросов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске завершилась проверка трех крупных предприятий, которую по требованию прокуратуры провел Роспотребнадзор. Неожиданный визит нанесли АО "Газпромнефть-ОНПЗ", ООО "Омсктехуглерод" и ПАО "Первая грузовая компания".

- В ходе проверок, проведенных с привлечением специализированной лаборатории, инспекторами Росприроднадзора в деятельности ООО «Омсктехуглерод» выявлены сверхнормативные выбросы оксида углерода, в АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – выбросы оксида азота сверх установленного норматива, предельных углеводородов С1-С5 в отсутствие установленного норматива, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также все предприятия совершали выбросы метана и нарушали производственный экоконтроль. Среди других нарушений на одном из предприятий зафиксировали и препятствия деятельности инспектора Роспотребнадзора.

Руководствам предприятий выдали предписания об устранении нарушений, их исполнение находится на контроле у прокуратуры.