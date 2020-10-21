В Омске в 50 раз вырос спрос на противовирусные препараты

Омичи стали активнее покупать противовирусные лекарства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О дефиците лекарств в омских аптеках сообщали многие омичи. Они жаловались, что купить противовирусные или антибиотики, которыми лечат коронавирус, просто невозможно. Чаще всего необходимых препаратов просто нет в наличии. О том, почему так происходит и что теперь делать, рассказал директор сети аптек "Омское лекарство" Сергей Ловейкин.

- На отдельные препараты по сравнению с предыдущим годом спрос вырос в 50 раз. Естественно, ни один поставщик у себя на складе такого запаса не держит. В настоящий момент у нас идут переговоры с производителями, и я рассчитываю, что уже на следующей неделе наиболее востребованные препараты дополнительно начнут поступать в аптечные сети нашего города и области, - отметил Ловейкин.