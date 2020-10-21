В омские аптеки лекарства для лечения ОРВИ и коронавируса поступают бесперебойно

В начале прошлой неделе омичи обратили внимание, что некоторых лекарств от ОРВИ и коронавируса в аптеках города нет. В частности это коснулось противовирусных препаратов и антибиотиков. К тому же нельзя было приобрести рецептурный лидокаин, которым разбавляют уколы цефтриаксона для лечения ковид-больных в амбулаторных условиях. К решению ситуации подключились региональные власти.

Как сообщил директор «Омского лекарства» Сергей Ловейкин с начала этой недели в омские аптеки бесперебойно поступают все препараты. Фармацевты при этом призывают омичей не создавать искусственный ажиотаж вокруг противовирусных лекарств и антибиотиков, покупая их впрок. Срок годности их ограничен и через полгода их придется выбросить.

- На отдельные препараты спрос вырос по сравнению с прошлым годом в 50 раз и такой объем медикаментов не держит ни один поставщик, поэтому и возникли некоторые трудности, - пояснил гендиректор аптечной сети «Омское лекарство» Сергей Ловейкин. - К такому спросу оказалась не готова вся цепочка — начиная от производителей и поставщиков, заканчивая аптеками. Поэтому совместно с минздравом региона мы производим закупку и создаем запас. Он частично вымывается из-за такого спроса, но в наших аптеках регулярно ведутся поставки этих препаратов. Мы ведем переговоры с поставщиками и производителями, ищем все эти препараты на рынке поставщиком, они регулярно поступают в аптеки.

На сегодняшний день аптекари говорят о том, что перебои с лекарством могут быть временными – один-два дня. Для решения проблемы омские аптечные сети вышли на федеральный уровень, напрямую к производителям, чтобы таких ситуаций больше не было.

- Рассчитываю, что с начала следующей недели наиболее востребованные препараты, используемые в борьбе с COVID-19, начнут поступать не только в нашу сеть. При покупке запланированы поставки во все аптечные сети города и области, — сказал глава «Омского лекарства». - При лечении коронавируса, безусловно, необходимо следовать рекомендациям врача, но для профилактики не нужно зацикливаться лишь на одном наименовании противовирусного препарата, например, на арбидоле. Из-за того, что граждане сфокусировали свое внимание именно на нем, с ним перебои наиболее часты. Есть широкий спектр других, не менее эффективных средств, которыми можно воспользоваться. Различные противовирусные в аптеке есть всегда.

В омских аптеках говорят о том, что число покупателей возросло примерно в пять раз. Аптекари призывают омичей не паниковать и не брать лекарства впрок, если нет назначения врача.

- Создавая искусственный ажиотаж, закупая про запас, можно лишить больного необходимых лекарств, - говорит Сергей Ловейкин. - Лекарства — это не соленые огурцы, их хранить необходимо с соблюдением определенных условий, чтобы они не потеряли своих лечебных свойств. Аптеки, согласно лицензионным требованиям, не имеют права отпускать лекарства без рецепта врача. Для профилактики также необходимо покупать медикаменты в нужных для этого дозах. Иначе через полгода будете приходить друг к другу в гости и показывать коробки с лекарствами, у кого какие лекарства есть после эпидемии.